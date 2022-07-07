Решение о формате участия Путина в саммите G20 еще не принято – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Решение о формате участия Владимира Путина в саммите G20, который состоится в ноябре, будет принято позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"По мере того как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Путина пригласили на саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Песков, комментируя приглашение, рассказал, что Путин поедет на саммит G20 сам или кого-то делегирует. Он отметил, что участие России может быть в любом формате.

