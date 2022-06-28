США расширили санкционный список против России

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США ввели новые санкции против России, сообщает РИА Новости.
В санкционный список добавили 57 физических и 100 юридических лиц. Среди них бывший министр обороны Анатолий Сердюков с супругой и детьми, телеведущая Тина Канделаки, Фонд перспективных исследований, ПАО "КАМАЗ" и "Туполев", Союз добровольцев Донбасса, а также несколько российских НИИ. Также Штаты вводят запрет на импорт российского золота.
В то же время Минфин США разрешил ряд сделок с компаниями, связанными с гражданской авиацией, самолетами, зарегистрированными за пределами РФ.
Сделки разрешены с подпавшими под санкции "Нефазом", Тутаевским моторным заводом по сельскохозяйственному оборудованию и "Ростехом".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эффект от введенных против России санкций проявится в ежедневной жизни граждан РФ. Он отметил, что не хотел бы, чтобы вводимые меры сказывались на простых россиянах, и в то же время признал, что они будут только усугублять ситуацию в стране.
Власти Соединенных Штатов приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года.
По данным Минфина США, средневзвешенная демпинговая разница для группы компаний "Акрон" составляет около 8%, при этом для компаний "Азот", "Невинномысский Азот" и EuroChem данный показатель составляет 23,9%, "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" – более 122.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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