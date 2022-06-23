США вводят антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из РФ

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Власти Соединенных Штатов приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект документа из Федерального реестра США.

"Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США", – указано в документе.

По данным Минфина США, средневзвешенная демпинговая разница для группы компаний "Акрон" составляет около 8%, при этом для компаний "Азот", "Невинномысский Азот" и EuroChem данный показатель составляет 23,9%, "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" – более 122%.

Отмечается, что до завершения антидемпингового расследования, с данных поставщиков будет взиматься пошлина в размере демпинговой разницы. Для остальных компаний она будет составлять 14,9%.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США выросли в среднем на два доллара, а в других странах – еще сильнее. По его словам, это стало результатом введения антироссийских санкций.