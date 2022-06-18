Захарова раскритиковала заявление ЕК об отсутствии последствий санкций против РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заявления Еврокомиссии о том, что санкции против России не чреваты последствиями для мировой продовольственной безопасности, на деле ничего не стоят. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

"Еврокомиссия не только смотрит "сквозь пальцы" на практику расширительной трактовки ЕСовского санкционного законодательства, но и активно ее насаждает", – сказала дипломат, комментируя рекомендацию ЕК к национальным органам аккредитации прекратить оценки соответствия товаров санкционным спискам, в том числе тех, что под ограничительные меры не подпадают.

Она отметила, что в руководство Евросоюза призывает страны ЕС отказываться от сотрудничества с Россией даже в тех сферах, которых санкции не касаются. По ее словам, звучащие в этих условиях заявления о том, что санкции не угрожают ситуации с продовольствием, являются пустыми.

"Громогласные заявления Брюсселя, в частности, относительно того, что введенные санкции формально не затрагивают экспорт российского продовольствия и удобрений, а значит не угрожают глобальной продовольственной безопасности, ровным счетом ничего не стоят", – добавила представитель российского МИД.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая в том числе вопросы сельского хозяйства и экологии, заявила, что 2023 год станет самым сложным с точки зрения ситуации на мировом продовольственном рынке. По ее словам, прогнозировать снижение цен на продовольствие в обозримой перспективе пока рано.

