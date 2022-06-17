2023 год станет самым тяжелым для мирового продовольственного рынка – Абрамченко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

2023 год станет самым сложным с точки зрения ситуации на мировом рынке продуктов питания. Об этом в интервью телеканалу РБК заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Я считаю, что самым тяжелым с точки зрения вот именно самочувствия мирового продовольственного рынка будет следующий год", – сказала зампредседателя кабмина, курирующая вопросы сельского хозяйства, экологии и недвижимости.

По ее словам, говорить о снижении цен на продовольствие в обозримой перспективе пока рано.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с поставками зерна и продовольственной безопасностью в мире является результатом ошибок стран Запада.

До этого аналогичный тезис озвучил Владимир Путин. Он отметил, что всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности спровоцировали в том числе антироссийские санкции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

