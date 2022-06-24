Госсекретарь США заявил, что граждане РФ почувствуют влияние антироссийских санкций

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Эффект от введенных против России санкций проявится в ежедневной жизни граждан РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру", – цитирует его РИА Новости.
Блинкен пообещал, что санкции будут все больнее сказываться на России. При этом он подчеркнул, что не хотел бы негативного влияния введенных ограничений на обычных россиян.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении санкций против РФ как верховный главнокомандующий, а не политик. Американский лидер признался, что санкционный отпор Москве давался ему непросто.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не принимала таких жестких решений в отношении РФ даже во время холодной войны. Он подчеркнул, что, несмотря на надежды от саммита в Женеве, Штаты отказались слушать проблемы РФ, кроме того, они не стали обсуждать вопросы безопасности и нерасширения Североатлантического альянса.
По словам представителя Кремля, это во многом и стало триггером для неизбежности специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Затрагивая вопрос антироссийских ограничений, Песков заявил, что они являются обоюдоострым оружием и создают проблемы как для РФ, так и для тех, кто их вводит.
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