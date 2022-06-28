Минфин США запретил ввоз золота из России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
США запретили ввозить золото из РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом, и при наличии лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина.
На сайте американского ведомстве добавляется, что министерство выдало лицензию на проведение торговых операций, передачу долговых обязательств или капитала для постепенной ликвидации контрактов с ПАО "Северсталь" и Nord Gold, санкции против которых ввели в начале июня.
Ранее стало известно, что США ввели новые санкции против России. В список добавили 57 физических и 100 юридических лиц. Среди них бывший министр обороны Анатолий Сердюков с супругой и детьми, телеведущая Тина Канделаки, Фонд перспективных исследований, ПАО "КАМАЗ" и "Туполев", Союз добровольцев Донбасса, а также несколько российских НИИ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США ввели запрет на импорт российского золота
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