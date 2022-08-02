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США расширили санкции против России. Под ограничительные меры подпали еще 13 физических и 36 юридических лиц, а также два судна. Об этом сообщил Минфин Соединенных Штатов.

В черный список добавили главу "ФосАгро" Андрея Гурьева и спортсменку Алину Кабаеву.

Кроме того, санкции теперь действуют на фонд, институт и технопарк в "Сколкове" и на Магнитогорский металлургический комбинат. Как отметили в Минфине, со "Сколковом" устанавливают срок завершения сделок до 1 сентября.

Под ограничения также подпали глава администрации Мариуполя Константин Иващенко, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.

Ранее Канада расширила список санкций против РФ, добавив в него 43 физических и 17 юридических лиц. Отмечается, что под новые ограничения подпали российские военнослужащие, которых ранее Минобороны Украины обвинило в якобы причастности к событиям в Буче. Однако в правительстве не озвучили конкретную причину введения санкционных мер против этих граждан.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.