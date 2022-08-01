Новая Зеландия ввела санкции против ВПК и ВС России

Фото: TACC/Zuma
Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении вооруженных сил и военно-промышленного комплекса России, передает РИА Новости.
"Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооруженных сил РФ, в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования", – указано в сообщении на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.
Санкции распространяются на организации, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для ВС России, а также на страховую компанию "Согаз" и РЖД.
В настоящий момент Новая Зеландия входит в перечень недружественных государств, который был утвержден российскими властями. В нем также находятся США, Украина, Австралия, Великобритания, страны ЕС и другие государства.
В июне Новая Зеландия добавила в санкционный список против РФ и Белоруссии 44 компании, в том числе "Газпром". Персональные санкции введены против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР.
В конце июля Россия внесла в стоп-лист 32 граждан Новой Зеландии в ответ на санкции против ряда россиян. Ограничения затрагивают руководителей муниципальных органов, представителей силовых структур и журналистов.
Новый пакет санкций против РФ затронул кондитеров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: