Новая Зеландия ввела санкции против ВПК и ВС России

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Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении вооруженных сил и военно-промышленного комплекса России, передает РИА Новости.

"Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооруженных сил РФ, в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования", – указано в сообщении на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

Санкции распространяются на организации, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для ВС России, а также на страховую компанию "Согаз" и РЖД.

В настоящий момент Новая Зеландия входит в перечень недружественных государств, который был утвержден российскими властями. В нем также находятся США, Украина, Австралия, Великобритания, страны ЕС и другие государства.

В июне Новая Зеландия добавила в санкционный список против РФ и Белоруссии 44 компании, в том числе "Газпром". Персональные санкции введены против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР.

В конце июля Россия внесла в стоп-лист 32 граждан Новой Зеландии в ответ на санкции против ряда россиян. Ограничения затрагивают руководителей муниципальных органов, представителей силовых структур и журналистов.

