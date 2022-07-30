Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии

Фото:портал мэра и правительства Москвы

Россия внесла в стоп-лист 32 граждан Новой Зеландии в ответ на санкции против ряда россиян. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В ответ на санкции правительства Новой Зеландии <...> в национальный стоп-лист дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", – говорится в заявлении.

В список попали в том числе заместитель министра обороны страны Майк Ядли, замкомандующего военно-морскими силами Шейн Арнделл, мэр Окленда Филип Брюс Гофф, обозреватель газеты The New Zealand Herald Джон Энтони и другие. Отныне им бессрочно запрещен въезд в РФ.

В марте этого года правительство РФ утвердило перечень недружественных россии иностранных государств и территорий. В него попали США, Украина, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, страны ЕС и другие государства. Позже список был расширен.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

