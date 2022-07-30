В МИД Швейцарии заявили, что санкции не создают препятствий для работы дипломатов РФ

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Швейцарские санкции против России не создают препятствий для работы российских дипломатов на территории страны. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии Элиза Рагги.

Она пояснила, что Швейцария относится к своей роли принимающего государства очень серьезно и предпринимает усилия, чтобы все делегации могли приезжать в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Ранни подчеркнула, что это распространяется также на российские делегации.

По ее словам, Швейцария, по сути, никогда не принимала принудительных мер в отношении дипломатических представительств России.

Ранее сообщалось, что личный счет постоянного представителя России в отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова заблокирован в одном из швейцарских банков.

"Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России. Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", – отметили в постпредстве.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера связана с официальным статусом руководителя дипмиссии, добавив, что дипломатам РФ стало сложнее выполнять свои обязанности из-за запрета на осуществление прямых рейсов из Москвы в Женеву, а также ужесточение практики выдачи служебных виз.

В свою очередь, представитель РФ Ирина Тяжлова заявила, что Россия считает недопустимым блокирование швейцарским банком счета постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова. По ее словам, стороны, принимающие штаб-квартиры ООН, все чаще злоупотребляют своим положением.

До этого страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.