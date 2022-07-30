В МИД Швейцарии заявили, что санкции не создают препятствий для работы дипломатов РФ

Фото: depositphotos/swisshippo
Швейцарские санкции против России не создают препятствий для работы российских дипломатов на территории страны. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии Элиза Рагги.
Она пояснила, что Швейцария относится к своей роли принимающего государства очень серьезно и предпринимает усилия, чтобы все делегации могли приезжать в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Ранни подчеркнула, что это распространяется также на российские делегации.
По ее словам, Швейцария, по сути, никогда не принимала принудительных мер в отношении дипломатических представительств России.
Ранее сообщалось, что личный счет постоянного представителя России в отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова заблокирован в одном из швейцарских банков.
"Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России. Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", – отметили в постпредстве.
В ведомстве подчеркнули, что данная мера связана с официальным статусом руководителя дипмиссии, добавив, что дипломатам РФ стало сложнее выполнять свои обязанности из-за запрета на осуществление прямых рейсов из Москвы в Женеву, а также ужесточение практики выдачи служебных виз.
В свою очередь, представитель РФ Ирина Тяжлова заявила, что Россия считает недопустимым блокирование швейцарским банком счета постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова. По ее словам, стороны, принимающие штаб-квартиры ООН, все чаще злоупотребляют своим положением.
До этого страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.
Путин заявил о подрыве надежности валют Запада из-за заморозки активов РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: