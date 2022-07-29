Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда РФ при ООН в Женеве

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Личный счет постоянного представителя России в отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова заблокирован в одном из швейцарских банков, сообщает РИА Новости.

"Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России. Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", – отметили в постпредстве.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера связана с официальным статусом руководителя дипмиссии, добавив, что дипломатам РФ стало сложнее выполнять свои обязанности из-за запрета на осуществление прямых рейсов из Москвы в Женеву, а также ужесточение практики выдачи служебных виз.

Ранее стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. Как заявила глава МИД страны Лиз Трасс, для этой инициативы, скорее всего, потребуются изменения в законодательстве.

До этого страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.

