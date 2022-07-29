Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда РФ при ООН в Женеве

Фото: depositphotos/swisshippo
Личный счет постоянного представителя России в отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова заблокирован в одном из швейцарских банков, сообщает РИА Новости.
"Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России. Даже личный счет в местном банке постпреда России в Женеве, который использовался в том числе для покрытия медицинских расходов, был заблокирован", – отметили в постпредстве.
В ведомстве подчеркнули, что данная мера связана с официальным статусом руководителя дипмиссии, добавив, что дипломатам РФ стало сложнее выполнять свои обязанности из-за запрета на осуществление прямых рейсов из Москвы в Женеву, а также ужесточение практики выдачи служебных виз.
Ранее стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. Как заявила глава МИД страны Лиз Трасс, для этой инициативы, скорее всего, потребуются изменения в законодательстве.
До этого страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.
Путин заявил о подрыве надежности валют Запада из-за заморозки активов РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: