В ФРГ впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций

17:11
Фото: depositphotos/selensergen
Германские власти впервые конфисковали принадлежащую россиянам недвижимость в соответствии с санкциями, введенными из-за текущей ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена.
По данным ведомства, были изъяты три квартиры в столице Баварии, а также счет в банке, который использовался для перечисления платы за их аренду.
Личности собственников недвижимости не раскрываются, однако, по некоторым данным, речь может идти о супружеской паре: супруге – депутате Государственной думы от КПРФ и его жене, проживающей в Мюнхене.
Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, комментируя данное сообщение, заявил, что никто из членов компартии не декларировал недвижимость в ФРГ. По его словам, распространенная германскими СМИ информация является неподтвержденной и нуждается в тщательной проверке, передает "Газета.ру".
"Я не помню, чтобы кто-то имел декларацию в Германии. Где-то в других странах – в Абхазии, в Черногории – такие были. Если в Германии официально национализируют, забирают или арестовывают, то обычно говорят чье, на основании чего и почему. Сейчас я не слышал ничего", – отметил Ющенко.
Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты и дома. В свою очередь, финансовые учреждения Каймановых островов заморозили активы на 7,3 миллиарда долларов и создали рабочую группу для принятия решений по санкциям против РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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