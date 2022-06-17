Шольц заявил, что санкции против РФ сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной

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Санкции, введенные против России в связи с ситуацией вокруг Украины, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет "справедливого соглашения" с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

При этом канцлер подчеркнул, что только сама Украина может определить, какие условия соглашения будут справедливыми.

Кроме того, Шольц снова заявил, что "не может быть и речи о навязанном Украине мире".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Встреча проходит в Киеве.

Политики прибыли в Киев утром в четверг, 16 июня. По словам делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Евросоюз.

До этого Шольц заявил, что антироссийские ограничения не будут отменены сразу после окончания действий РФ на Украине. Кроме того, по словам Шольца, необходимо, чтобы больше стран начали вводить санкции, потому что они являются одной из возможностей помощи Украине.

