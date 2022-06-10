Шольц заявил об отсутствии планов отменить санкции сразу после окончания спецоперации РФ

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Антироссийские ограничения не будут отменены сразу после окончания действий РФ на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Условием этому (снятия санкций с РФ. – Прим. ред.), напротив, является улучшение ситуации, что Россия примирится с тем, что она не может принудить Украину к миру, а что она должна достичь согласия и договоренности с ней, которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", – приводит слова канцлера РИА Новости.

Кроме того, по словам Шольца, необходимо, чтобы больше стран начали вводить санкции, потому что они являются одной из возможностей помощи Украине.

Зампомощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус, в свою очередь, заявил, что американская сторона планирует усилить санкционную политику в отношении РФ.

"В сухом остатке до тех пор, пока Россия продолжает двигаться текущим курсом, мы тоже продолжим двигаться текущим курсом. Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости – в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом", – отметил Вудхаус.

По его словам, американские власти надеялись, что Россия изменит свой план действий, однако признаков этому замечено не было. В связи с этим, как подчеркнул Вудхаус, США оставят, а также могут расширить масштаб и интенсивность вводимых ограничений.

Ранее Европейский союз опубликовал шестой пакет санкций против РФ. Ограничения начали действовать 4 июня. Всего в черный список внесли 18 юридических и 64 физических лица.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.