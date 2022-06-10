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Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России, который ранее принял Евросоюз, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Данное решение было принято швейцарским правительством, сообщает ТАСС.

"Федеральный совет принял 10 июня решение применить эти меры и поручил федеральному департаменту экономики адаптировать постановление, касающееся шагов, связанных с ситуацией на Украине", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в швейцарский санкционный вошли список свыше 100 физлиц и организаций России и Белоруссии и этот перечень полностью соответствует списку Евросоюза.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций Евросоюза против России является "пожар мировой революции в экономике". Он также подчеркнул, что странам ЕС на фоне введения поэтапного эмбарго на российскую нефть грозит дефицит некоторых видов топлива, в том числе дизеля.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

