Путин прокомментировал воровство Западом собственности у российского бизнеса

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Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ прокомментировал воровство Западом собственности у российского бизнеса.

"Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность, просто на голом месте. Наказывают за свою работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы неприкосновенности частной собственности?" – высказался российский лидер.

Кроме того, Путин сделал акцент на том, что собственность отобрали у граждан, которые ни в чем не виноваты.

Ранее глава государства выступил на ПМЭФ, где высказался по многим актуальным вопросам. В своей речи Путин обратил внимание на то, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономикам своих стран.

Он отметил, что на этом фоне инфляция в некоторых государствах ЕС уже превысила 20%, хотя они никаких спецопераций не проводят. По его мнению, развивающийся на Западе кризис приведет к долгосрочному снижению конкурентоспособности иностранных компаний, а также падению темпов роста европейских экономик.