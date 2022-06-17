Путин прокомментировал провал санкций против РФ словами Марка Твена

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Введенные Западом санкции провалились, не смогли уничтожить российскую экономику. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", – сказал президент, комментируя провал санкций против России.

Ранее глава государства назвал санкции обоюдоострым оружием. По его словам, политика Запада привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономике своих стран. Так, отметил Путин, потери европейских стран от санкций против РФ по итогам года могут превысить 400 миллиардов долларов.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал постепенно осознавать свою неспособность выжить без России, в связи с чем вынужден придумывать способы обхода собственных же санкций.

