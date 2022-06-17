Путин прокомментировал провал санкций против РФ словами Марка Твена

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Введенные Западом санкции провалились, не смогли уничтожить российскую экономику. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
"Как говорил Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", – сказал президент, комментируя провал санкций против России.
Ранее глава государства назвал санкции обоюдоострым оружием. По его словам, политика Запада привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономике своих стран. Так, отметил Путин, потери европейских стран от санкций против РФ по итогам года могут превысить 400 миллиардов долларов.
До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал постепенно осознавать свою неспособность выжить без России, в связи с чем вынужден придумывать способы обхода собственных же санкций.
Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: