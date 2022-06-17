Песков заявил, что речь Путина на ПМЭФ не является аналогом послания Федеральному собранию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме нельзя сравнивать с посланием Федеральному собранию.

"Нет, это не послание", – ответил он на вопрос ТАСС, можно ли считать масштабную речь президента РФ на форуме аналогом послания Федеральному собранию.

Ранее глава государства выступил на ПМЭФ, где высказался по многим актуальным вопросам. В своей речи Путин обратил внимание на то, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономикам своих стран.

Он отметил, что на этом фоне инфляция в некоторых государствах ЕС уже превысила 20%, хотя они никаких спецопераций не проводят. По его мнению, развивающийся на Западе кризис приведет к долгосрочному снижению конкурентоспособности иностранных компаний, а также падению темпов роста европейских экономик.