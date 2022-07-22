Правительство России расширило перечень недружественных стран

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Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

"Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", – подчеркнули в кабмине.

Согласно указу Владимира Путина, для этих стран вводится ограничение на возможность нанимать в посольства работников, находящихся в России. Для Греции лимит составит 34 человека, для Дании – 20, а для Словакии – 16. При этом Словении и Хорватии нанимать сотрудников запрещено вовсе.

Весной правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

В него попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что список недружественных России стран может меняться в зависимости от ситуации. Песков подчеркнул, что данный список не является догмой. При этом документ стоит воспринимать как руководство к действию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, американские власти объявили о запрете на импорт нефти из РФ.