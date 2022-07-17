Медведев назвал украинские власти угрозой для безопасности РФ

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Украинское руководство является угрозой для безопасности России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Украинцы для нас никакие не враги – но те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, вот эти все недобитые в определенный период бандеровцы, они реально представляют угрозу для нашей безопасности и безопасности огромного количества людей, которые оказались в тисках между украинским режимом с одной стороны, а с другой стороны – наша страна находится. Я имею в виду жителей Донбасса", – приводит его слова РИА Новости.
При этом, по словам Медведева, те люди, которые заявляют, что Крым не принадлежит России, являются системной угрозой для РФ.
Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на то, что в последние 10 лет никто не желал выслушивать озабоченности России по поводу расширения Североатлантического Альянса, а украинские власти отказывались разрешить конфликт в ДНР и ЛНР.
Ранее Владимир Путин заявил, что прозападная политика Украины обусловлена не цивилизационным выбором, а попыткой киевских властей защитить свои активы на Западе.
Глава РФ напомнил, что с прошлым руководством Украины, несмотря на прозападный курс, Россия работала нормально. Сегодняшние же киевские власти, считает глава государства, избрали антироссийскую политику, чтобы только защитить свои деньги, в итоге Запад прощает Киеву любые выходки.
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