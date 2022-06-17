Путин высказался о "цивилизационном выборе" Украины

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Прозападная политика Украины обусловлена не цивилизационным выбором, а попыткой киевских властей защитить свои активы на Западе. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Какой там, извините за моветон, на фиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. <...> Самый лучший способ защиты – говорить о том, что это цивилизационный выбор", – сказал президент РФ.

Путин напомнил, что с прошлым руководством Украины, несмотря на прозападный курс, Россия работала нормально. Сегодняшние киевские власти, считает глава государства, избрали антироссийскую политику, чтобы только защитить свои деньги, в итоге Запад прощает Киеву любые выходки.

До этого Путин заявил, что проведение спецоперации на Украине является решением суверенной страны, которое основано на праве отстаивать свою безопасность.

По его словам, спецоперация направлена на защиту граждан РФ и жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева на протяжении восьми лет.

