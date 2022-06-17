Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия не имеет ничего против возможного вступления Украины в Европейский союз, поскольку он не является военным блоком, заявил Владимир Путин.
"ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против", – сказал президент России в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
При этом, по словам Путина, вступление в ЕС несет для Украины определенные риски, потому что структура ее экономики потребует очень больших дотаций.
"Если не защитить внутренний рынок, то Украина окончательно превратится в полуколонию, на мой взгляд", – пояснил президент РФ.
Путин также выразил мнение, что присоединение к Евросоюзу вряд ли даст новый импульс развития экономике Украины. Президент РФ полагает, что эти процессы не приведут к восстановлению утраченных направлений промышленности, таких как судостроение, авиастроение и производство электроники.
"Вряд ли это будет, потому что европейские гранды не будут создавать для себя конкурентов. Какие-то сборочные производства, наверное, возможно там сделать. Но повторю, это не наше дело", – отметил президент.
В заключение Путин выразил уверенность в том, что восстановление добрососедских отношений между Россией и Украиной неизбежно, подчеркнув, что РФ желает процветания всем соседям.
Ранее французский телеканал BFM TV, сославшись на заявление Эммануэля Макрона, сообщил, что власти Франции, Германии, Италии и Румынии требуют немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
28 февраля текущего года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление стране соответствующего статуса.
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