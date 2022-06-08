Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

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Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Еврокомиссию и Совет ЕС обеспечить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе, передает ТАСС.

"Предоставить Украине статус кандидата в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом", – указано в резолюции ЕП.

Еще один пункт документа касается военной помощи Украине. Страны Европы призвали "безотлагательно предоставить Украине необходимые ей вооружения". Также речь идет о финансовой и гуманитарной помощи.

Помимо этого, авторы резолюции предложили создать правовой механизм, который позволил бы конфисковывать замороженные российские активы в Европе для последующей передачи Украине в качестве компенсации.

Ранее в Европарламенте обсудили вопросы санкционного давления на Россию. По мнению европейского депутата и экс-министра транспорта Франции Тьерри Мариани, ограничения пагубно влияют и на экономику европейских государств.