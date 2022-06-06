Небензя покинул зал заседаний СБ ООН после обвинений главы ЕС в адрес РФ

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после обвинений главы Евросоюза Шарля Мишеля в адрес Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишель решил возложить всю ответственность за продовольственный кризис в мире на Кремль. Он также обвинил Россию в блокировании украинских портов и хищении зерна. Небензя же, в свою очередь, не стал слушать обвинения и покинул зал.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал заявления ЕС бездоказательными. По его словам, Мишель, вопреки фактам, обвинил Москву в провоцировании кризиса.

"Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает "с больной головы на здоровую" проблемы с продовольствием. Российский лидер назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

