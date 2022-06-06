Небензя объяснил возможность нанесения ударов РФ по центрам принятия решений

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, на чем основывается право России наносить удары по центрам принятия решений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, ситуация связана с поставками на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО). Такое вооружение передавали США и Великобритания.

Небензя заявил, что РФ имеет право наносить удары по центрам принятия решений об использовании подобных видов оружия. Кроме того, Россия может отодвинуть линии угроз от границ РФ, а также ЛНР и ДНР. Речь идет об участке, равном дальности действия РСЗО.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что РФ может нанести удары по украинским государственным учреждениям и транспортной инфраструктуре, если США начнут поставлять Украине реактивные системы залпового огня.

При этом депутат отметил, что до сих пор Россия не наносила ударов по Верховной раде, Генштабу или министерству Украины.