Небензя объяснил возможность нанесения ударов РФ по центрам принятия решений

Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил, на чем основывается право России наносить удары по центрам принятия решений. Об этом сообщает ТАСС.
По словам дипломата, ситуация связана с поставками на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО). Такое вооружение передавали США и Великобритания.
Небензя заявил, что РФ имеет право наносить удары по центрам принятия решений об использовании подобных видов оружия. Кроме того, Россия может отодвинуть линии угроз от границ РФ, а также ЛНР и ДНР. Речь идет об участке, равном дальности действия РСЗО.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что РФ может нанести удары по украинским государственным учреждениям и транспортной инфраструктуре, если США начнут поставлять Украине реактивные системы залпового огня.
При этом депутат отметил, что до сих пор Россия не наносила ударов по Верховной раде, Генштабу или министерству Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: