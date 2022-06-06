Лавров прокомментировал поставки западными странами ракетных систем Украине

Фото: gov.uk
Россия намерена "отодвигать нацистов" от территорий, угрожающих стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя данные о поставках Украине дальнобойных ракет странами Запада.
"Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и РФ", – приводит РИА Новости его слова.
Лавров отметил невозможность воспринимать всерьез обещания президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по территории РФ, так как украинские политики и депутаты "просто смеются над американцами, которые сказали, что верят Зеленскому, мол он нам обещал по России не стрелять".
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.
До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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