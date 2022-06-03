Медведев предупредил об ответе, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS

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Если Украина использует поставленные США ракетные системы против российских объектов, Вооруженным силам России придется действовать на поражение центров принятия решений, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он пригрозил ответом, если Киев ударит по России из РСЗО HIMARS. Медведев пояснил, что, говоря о центрах принятия решений, он в первую очередь имеет в виду министерство обороны и Генштаб Украины.

"Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", – добавил Медведев.

Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли поставки реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью ракет до 80 километров, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin и 15 тактических машин.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

