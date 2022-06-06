В Госдуме не исключили ударов по украинским учреждениям в случае поставок Украине РСЗО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

РФ может нанести удары по украинским государственным учреждениям и транспортной инфраструктуре, если США начнут поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Россия отреагирует, как сказал наш президент, верховный главнокомандующий, нанесением ударов по тем объектам, по которым мы еще пока воздерживаемся", – цитирует его ТАСС.

Депутат отметил, что РФ еще не нанесла ни одного удара по Верховной раде, генштабу или министерству.

Ранее Владимир Путин заявил, что, если США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты, Россия начнет наносить удары по новым целям.

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.

Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

