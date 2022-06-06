Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции – СМИ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин нанес удар по европейской энергетике, тем самым заставив западные страны обходить свои же санкции в этом секторе. Об этом сообщает Bloomberg.
"Несмотря на то что Европейский союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка", – отмечается в материале.
По информации источника, война в экономике против РФ разделила Европейский союз, так как государства устали от ограничений. При этом, как пишет издание, финансовое оружие является тем инструментом, который работает избирательно и ведет к непредсказуемым итогам.
Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций Евросоюза против России включает запрет на импорт российской нефти, транспортируемой по морю. При этом отмечалось, что запрет на импорт нефти РФ по трубопроводу будет введен "как только это станет возможным".
Однако, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, такое решение главным образом повлияет на европейских потребителей. Вице-премьер также не исключил большого дефицита нефтепродуктов в Европе.
Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
"Деньги 24": новые санкции на нефть из России
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