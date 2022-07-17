Медведев поддержал идею введения льгот для детей Сталинграда

Фото: kremlin.ru
Замредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею приравнять детей Сталинграда к защитникам города и блокадникам, с введением соответствующих льгот. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в воскресенье Медведев в рамках поездки в Волгоград провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. В ходе нее один из участников озвучил предложение распространить льготы на россиян, которые жили в блокадном Сталинграде будучи детьми.
"Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать", – сказал в свою очередь зампред Совбеза.
Он напомнил, что в РФ есть закон о поддержке жителей Сталинграда, однако он носит локальный характер: если человек живет за пределами Волгоградской области, то на особые льготы он претендовать не сможет.
Политик пообещал заняться этим вопросом и отметил, что передаст соответствующее предложение в профильные ведомства, в том числе в Минфин и Минтруд.
Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве, которая состоится 2 февраля 2023 года. Председателем оргкомитета назначен Дмитрий Медведев. Правительство в ближайшее время должно будет разработать план подготовки и непосредственно празднования юбилея.
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