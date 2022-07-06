Выплаты ветеранам ВОВ предложили увеличить до 75 тыс рублей – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В России предложили увеличить до 75 тысяч рублей ежегодную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом сообщает газета "Известия".



Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. В пояснительной записке указывается, что в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы над фашистами Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в сумме 75 тысяч рублей ветеранам, однако спустя год они вновь стали получать прежнюю сумму в размере 10 тысяч рублей.

"Полагаем, что в нынешних условиях целесообразно установить на законодательном уровне денежную выплату к Дню Победы в ВОВ в размере 75 тысяч рублей ежегодно", – говорится в документе.

По расчетам законодателей, данная мера обойдется бюджету примерно в 30 миллиардов рублей, однако, отмечают парламентарии, в текущих экономических реалиях это оправдано. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу с 1 января следующего года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить размер всех выплат ветеранам Великой Отечественной войны в два раза. Политик отметил, что власти не оставляют ветеранов без внимания и заботы. При этом, подчеркнул он, необходимо задуматься над значительным увеличением всех выплат для этих граждан.