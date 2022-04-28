В ГД поддержали идею об увеличении размеров выплат для ветеранов ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение Виталия Милонова вдвое увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, сообщает RT.

По ее мнению, необходимо в обязательном порядке обеспечить всем необходимым ветеранов ВОВ, в том числе тружеников тыла и непосредственных участников военных действий.

"Это не вызывает вообще никаких сомнений", – сказала Бессараб.

Она отметила необходимость финансово-экономического обоснования и указания источника выделения средств при разработке и подготовке подобных мер.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить в два раза размер всех выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующее обращение он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Милонов отметил, что власти не оставляют ветеранов без внимания и заботы. При этом, подчеркнул он, необходимо задуматься над значительным увеличением всех выплат для этих граждан.