Путин напомнил, что СССР победил фашистов не только за счет фронта, но и за счет экономики

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Владимир Путин, начиная совещание по экономическим вопросам, заявил, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи, сообщает РИА Новости.

"Мы недавно отмечали наш главный праздник – День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счет экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили", – заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

Кроме того, по его словам, санкции западных стран против России провоцируют глобальный кризис. Он отметил, что это заметно по резкому росту инфляции в Европе. Президент России добавил, что в некоторых странах она приблизилась к отметке 20% годовых. При этом, отметил Путин, в целом в Европе цены на товары увеличились на более чем 11%.