Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома фашистов под Сталинградом

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Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве, которая состоится 2 февраля 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне, <...> постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", – говорится в указе.

Председателем оргкомитета назначен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Правительству между тем поручено в течение месяца утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с Российским организационным комитетом "Победа" план основных мероприятий по подготовке и непосредственно празднованию юбилея.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в поддержку предложения сделать 1 июля Днем тружеников тыла, пообещав направить соответствующее письмо президенту РФ. Также она напомнила, что данную инициативу уже реализуют в некоторых регионах РФ, в том числе Чувашии.

