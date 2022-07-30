Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией – СМИ

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Высокие показатели инфляции, резкой рост стоимости жизни в Евросоюзе и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции. Об этом заявляется в статье британской газеты Financial Times.

Тем не менее в материале со ссылкой на источники в ЕС отмечается, что четкие планы по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы пока отсутствуют.

Кроме того, неназванный представитель правительства ФРГ заявил газете о неготовности резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении РФ в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении России санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. По его словам, девиз ПМЭФ "Новый мир – новые возможности" представляется особенно актуальным в текущих условиях. Президент отметил, что за 25 лет существования форум завоевал значительный авторитет на международной арене.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

