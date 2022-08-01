РФ внесла в черный список 39 граждан Великобритании

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Россия ввела санкции против 39 журналистов, бизнесменов и политиков Великобритании, в том числе против бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона. Об этом сообщает ТАСС.
В МИД страны пояснили, что расширить российский стоп-лист решено в связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ.
"Санкции ввели против британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию", – подчеркнули в дипведомстве.
Ранее Великобритания внесла 42 новые позиции в российский санкционный список. Список пополнили главы российских регионов. В него добавили губернаторов Тюменской, Брянской, Курской, Самарской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Свердловской областей и Севастополя.
Также ограничения затронули министра юстиции РФ Константина Чуйченко, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова, племянников предпринимателя Алишера Усманова Сарвара и Санжара Исмаиловых, а также британского журналиста и блогера Грэма Филлипса, чьи активы на родине были арестованы.
До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины.
В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву и увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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