Великобритания отказала делегации РФ в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что власти Великобритании отказали российской делегации в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Джабарова, делегация заранее запросила у руководства ассамблеи и МИД РФ гарантии выдачи виз для въезда на мероприятие с учетом того, что члены Федерального собрания включены в санкционные списки Великобритании.

"К сожалению, нами получен возмутительный ответ, что правительство Великобритании не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они ни посещали страну", – рассказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией РФ обсудит с делегациями государств – партнеров в ПА ОДКБ противодействие принятию антироссийских резолюций на предстоящей британской сессии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, назвала беспределом отказ Великобритании в выдаче виз для российской делегации. По мнению сенатора, необходимо проработать запрет на проведение сессий Парламентской ассамблеи ОБСЕ в странах, которые не могут гарантировать присутствие всех участников.

В мае делегацию Общественной палаты России не допустили к участию в мероприятии на площадке ОБСЕ. Представители РФ не смогли посетить совещание на тему "Функционирование демократических институтов в период кризиса".

