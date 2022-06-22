Великобритания отказала делегации РФ в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что власти Великобритании отказали российской делегации в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Джабарова, делегация заранее запросила у руководства ассамблеи и МИД РФ гарантии выдачи виз для въезда на мероприятие с учетом того, что члены Федерального собрания включены в санкционные списки Великобритании.
"К сожалению, нами получен возмутительный ответ, что правительство Великобритании не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они ни посещали страну", – рассказал сенатор.
Джабаров подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией РФ обсудит с делегациями государств – партнеров в ПА ОДКБ противодействие принятию антироссийских резолюций на предстоящей британской сессии.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, назвала беспределом отказ Великобритании в выдаче виз для российской делегации. По мнению сенатора, необходимо проработать запрет на проведение сессий Парламентской ассамблеи ОБСЕ в странах, которые не могут гарантировать присутствие всех участников.
В мае делегацию Общественной палаты России не допустили к участию в мероприятии на площадке ОБСЕ. Представители РФ не смогли посетить совещание на тему "Функционирование демократических институтов в период кризиса".
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