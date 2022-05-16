Общественной палате РФ отказали в участии в совещании на площадке ОБСЕ

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Делегацию Общественной палаты России не допустили к участию в мероприятии на площадке ОБСЕ, сообщается на официальном сайте ОП.

Речь идет о совещании на тему "Функционирование демократических институтов в период кризиса". Оно состоится 16–17 мая в Вене.

В Общественной палате подчеркнули, что все заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с требованиями организатора, которым является Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

"Однако накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского действующего председательства ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Информация об отказе была получена, когда российская делегация уже вылетела в Вену. В ОП также отметили, что запросы на прояснение причины такого решения в ОБСЕ были проигнорированы.

Ранее сообщалось, что сотрудники министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже ассистента по вопросам безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голда. По данным МГБ, он осуществлял сбор данных о донецких силовиках. Возбуждено уголовное дело.