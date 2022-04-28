ОБСЕ объявила о закрытии миссии на Украине

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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и председатель организации Збигнев Рау приняли решение о немедленном закрытии Специальной мониторинговой миссии на Украине. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

По словам Шмид, миссия будет свернута с минимальными затратами и полной ответственностью перед ее членами, поскольку основным приоритетом ОБСЕ является их безопасность.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что сотрудники миссии ОБСЕ помогали украинским боевикам наносить удары по территории республики и предоставляли им свою технику. По его словам, европейские наблюдатели предоставляли ВСУ и нацбатальонам данные со своих камер для корректировки огня.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

