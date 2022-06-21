Отношения между РФ и Великобританией находятся на низшей точке – посол в Лондоне

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Двусторонние отношения России и Великобритании находятся на низшей точке, за которой остается лишь полный разрыв диалога между странами, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

По словам Келина, год назад в Москве полагали, что отношения между странами находятся на нуле, однако оказалось, что это было не так.

"Но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения", – отметил посол.

Ранее Келин сообщил, что власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни британскими наемниками. По его словам, обращение британской стороны составлено в исключительно высокомерном и поучительном тоне, который не вызывает у Москвы желания взаимодействовать с Лондоном.