Отношения между РФ и Великобританией находятся на низшей точке – посол в Лондоне

Фото: depositphotos/Photocreo
Двусторонние отношения России и Великобритании находятся на низшей точке, за которой остается лишь полный разрыв диалога между странами, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет", – сказал он в эфире "Соловьев Live".
По словам Келина, год назад в Москве полагали, что отношения между странами находятся на нуле, однако оказалось, что это было не так.
"Но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения", – отметил посол.
Ранее Келин сообщил, что власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни британскими наемниками. По его словам, обращение британской стороны составлено в исключительно высокомерном и поучительном тоне, который не вызывает у Москвы желания взаимодействовать с Лондоном.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: