Российскому послу в Лондоне отключили тревожную кнопку в резиденции – МИД РФ

Фото: rusemb.org.uk
В МИД РФ заявили, что послу России в Лондоне Андрею Келину отключили тревожную кнопку в резиденции, следует из доклада ведомства "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах".
Кроме того, российские дипломаты в Соединенном Королевстве ограничены в праве на защиту, безопасность, труд и справедливые и благоприятные условия труда, а также на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования.
Так, представителям РФ был ограничен доступ к банковскому счету посольства, официальный дилер BMW отказал в обслуживании автопарка посольства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русскому мира была объявлена тотальная война странами Запада. Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.
В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму, а проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.
Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.
Россотрудничество собирает информацию о нарушениях прав россиян за рубежом
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