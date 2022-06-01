Российскому послу в Лондоне отключили тревожную кнопку в резиденции – МИД РФ

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В МИД РФ заявили, что послу России в Лондоне Андрею Келину отключили тревожную кнопку в резиденции, следует из доклада ведомства "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах".

Кроме того, российские дипломаты в Соединенном Королевстве ограничены в праве на защиту, безопасность, труд и справедливые и благоприятные условия труда, а также на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования.

Так, представителям РФ был ограничен доступ к банковскому счету посольства, официальный дилер BMW отказал в обслуживании автопарка посольства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русскому мира была объявлена тотальная война странами Запада. Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму, а проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.

Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.

