В МИД назвали спланированной акцией нападения на российские представительства за рубежом

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Нападения на диппредставительства РФ за рубежом являются спланированной акцией и происходят только в вводящих антироссийские санкции государствах, следует из доклада МИД РФ "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах".

"По миру прокатилась волна нападений на российские дипломатические представительства. Примечателен тот факт, что подобные акты имели место исключительно в государствах, ведущих санкционную войну против нашей страны. Их массовый и организованный характер позволяет сделать вывод о том, что эти нападения являются спланированной акцией", – говорится в докладе.

В документе отмечается, что даже наличие минимальной связи с РФ сегодня может стать в США причиной для физического насилия.

Кроме того, в ведомстве отметили значительное ухудшение положения дел с соблюдением прав россиян за рубежом. В свою очередь, российский МИД предпринимает необходимые шаги для защиты прав россиян, оказавшихся в тюрьмах в других государствах.

Уточняется, что внешнеполитическое ведомство получило более 5 тысяч обращений от находившихся на Украине россиян с информацией о терроре в разных городах со стороны получивших оружие лиц с начала спецоперации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русскому мира была объявлена тотальная война странами Запада. Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму, а проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.

Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.

