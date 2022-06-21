Британия направила РФ ноту по ситуации с осужденными в ДНР наемниками

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Власти Великобритании направили в Россию ноту по ситуации с приговоренными в ДНР к смертной казни британскими наемниками, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Келин отметил, что тон обращения не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать с Лондоном по данному вопросу.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.