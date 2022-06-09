Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Великобритании и Марокко

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Об этом сообщает ТАСС.

Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действия в составе Вооруженных формирований Украины.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

"Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей (меры), то есть смертной казни", – сказал адвокат.

В апреле Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" попросил премьер-министра Британии Бориса Джонсона посодействовать в вопросе обмена попавших в плен к российским и донецким военным граждан Великобритании на украинского политика Виктора Медведчука.

Позже Джонсон призвал власти РФ соблюдать права Пиннера и Эслина в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Премьер-министр подчеркнул, что попавшие в плен британцы были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. И отметил, что Лондон выступает против участия британцев в боевых действиях на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

