Лондон не обращался к Москве по вопросу обмена пленных британских наемников – Песков

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Власти Великобритании не обращались к российской стороне с целью прояснения ситуации с находящимися под судом в ДНР британскими наемниками, участвовавшими в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
По словам Пескова, если Лондон обжалует приговор британским наемникам, то это можно будет считать фактическим признанием британской стороной государственного суверенитета Донецкой Народной Республики, а также легитимности ее следствия и правосудия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, рекомендовала властям Великобритании направить запросы о пленных наемниках в компетентные органы Луганской и Донецкой народных республик.
Захарова также подчеркнула, что вербовка Киевом наемников через посольства за рубежом является недопустимой с точки зрения функционала диппредставительств.
"Мы соответствующие правовые оценки довели до каждого государства", – добавила Захарова.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза – с 6,6 до 3,5 тысячи человек.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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