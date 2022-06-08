МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Великобритании не допускать участия граждан страны в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"...вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине", – заявила Захарова в ходе брифинга.
Дипломат подчеркнула, что вооруженная деятельность иностранных наемников в отношении российских военных будет пресекаться. При этом незаконные группировки будут уничтожаться.
По словам Марии Захаровой, посольство Великобритании в Москве регулярно обращается в МИД России по поводу задержанных в Донбассе наемников. Представитель ведомства уточнила, что на правительствах государств лежит ответственность за незаконную вооруженную деятельность своих граждан.
Захарова подчеркнула, что по вопросу иностранных наемников конкретные государства должны обращаться напрямую в ЛНР и ДНР.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти Великобритании не обращались к российской стороне с целью прояснения ситуации с находящимися под судом в ДНР британскими наемниками.
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