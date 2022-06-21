Песков не исключил смертной казни для наемников из США

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Нельзя исключать, что американских наемников, задержанных на Украине, в ДНР могут приговорить к смертной казни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что решение должен принимать суд, Кремль в это не планирует вмешиваться.

"Мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда. Мы никогда их не комментируем, тем более мы не имеем права вмешиваться в решения судов", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что попавшие в плен в Донбассе американцы обвиняются в наемничестве, действие Женевской конвенции на них не распространяется.

"Речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих. И не только наших, но и военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР)", – сказал представитель Кремля.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что двое бывших американских военнослужащих – 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх – попали в плен под Харьковом. 16 июня в Госдепе заявили, что США готовы к контактам с Россией по поводу задержанных американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. По его словам, те из иностранцев, кто остался жив, все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий. Кадыров добавил, что если в начале марта иностранные наемники хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

