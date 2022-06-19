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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев, воюющих на стороне Украины против российских Вооруженных сил, большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело", – подчеркнул чеченский лидер.



По его словам, те из иностранцев, кто остался жив, все чаще думают о том, чтобы покинуть зону боевых действий. Кадыров добавил, что если в начале марта иностранные наемники хвалились съемками лихачества на бронетранспортерах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность.

В качестве примера он привел наемника из США Джеймса Васкеса, который написал о больших потерях в описании к видео в соцсетях.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи иностранных наемников были уничтожены с начала проведения специальной военной операции на Украине. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что всего в списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран.

С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыли 6 956 человек, уже уничтожены 1 956, уехали 1 779. В ходе боевых действий погиб 101 наемник из Великобритании (всего прибыли 422 человека, 95 уехали обратно), 162 – из Канады (прибыл 601, уехали 169), 214 – из США (530 прибывших и 227 покинувших зону боевых действий).

При этом среди стран Европы лидером по числу отправленных наемников стала Польша, из которой на Украину с конца февраля прибыл 1 831 человек, из них 378 были ликвидированы, 272 уехали на родину. Кроме того, 504 человека прибыли на Украину наемниками из Румынии, из них 102 человека погибли, 98 уехали.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

