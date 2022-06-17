В Минобороны РФ назвали число ликвидированных иностранных наемников на Украине

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Почти 2 тысячи иностранных наемников были уничтожены с начала проведения специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыли 6 956 человек, уже уничтожены 1 956, уехали 1 779", – сообщил он.

Согласно данным ведомства, в ходе боевых действий погиб 101 наемник из Великобритании (всего прибыли 422 человека, 95 уехали обратно), 162 – из Канады (прибыл 601, уехали 169), 214 – из США (530 прибывших и 227 покинувших зону боевых действий).

При этом среди стран Европы лидером по числу отправленных наемников стала Польша, из которой на Украину с конца февраля прибыл 1 831 человек, из них 378 были ликвидированы, 272 уехали на родину. Кроме того, 504 человека прибыли на Украину наемниками из Румынии, из них 102 человека погибли, 98 уехали.

"С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего – 355 наемников прибыло из Грузии, из которых 120 уничтожено и 90 выехали за пределы Украины. Далее следуют боевики террористических формирований, переброшенные из подконтрольных США районов сирийского Заевфратья – 200 человек. На сегодня 80 из них уничтожены и 66 убыли за пределы Украины", – добавил Конашенков.

Всего на данный момент на Украине участвует в боевых действиях 3 221 иностранный наемник.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что военные РФ взяли в плен двух американских наемников Александра Дрюке и Энди Хьюна в пригороде Харькова. Как отмечают авторы статьи, 39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом они стали первыми гражданами США, взятыми в плен ВС РФ.

До этого стало известно, что Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

